20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1182 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1182 RUSSIAN AGRESSION

20 травня відзначають Всесвітній день бджіл, Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR, Міжнародний день червоних кросівок, Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом, День динозавра, Європейський день моря.

В Україні - День перекладача жестової мови, День банківських працівників.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Фалалея.

Всесвітній день бджіл

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/211.

Всесвітній день бджіл - міжнародне свято, що відзначається 20 травня - у день народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янши (1734-1773).

Проведення Всесвітнього дня бджіл слугує приверненню уваги до величезної ролі, яку відіграють медоносні бджоли під час запилення рослин та отримання меду й інших продуктів бджільництва (маточне молочко, бджолиний віск, прополіс тощо).

Пропозицію відзначати День бджіл, висунуту Словенією, було одноголосно схвалено Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 2017 року "з метою нагадування про важливість запилювачів, загрози їхньому існуванню та їхній внесок у стабільний розвиток".

Всесвітньому дню бджіл присвячена випущена в Словенії до його першого святкування у 2018 році пам'ятна монета номіналом 2 євро.

Всесвітній день метрології

Відзначається щорічно з 1999 р. за ініціативою Міжнародного комітету мір і ваг.

Дата святкування обрана на честь дати затвердження Метричної Конвенції (яка встановила спільну міжнародну систему вимірювань), що відбулось саме цього дня у 1875 році.

День банківських працівників України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.03.2004 р. № 316/2004.

День банківських працівників має за мету наголошення на важливості банківської справи у розвитку державної економіки та подяку співробітникам банку за відповідальну і цінну працю, котра допомогла Україні створити власну валюту.

Міжнародний день HR

20 травня HR-фахівці по всьому світу відзначають Міжнародний день HR (International HR Day) — глобальну ініціативу, яка підкреслює ключову роль HR у формуванні успішних, етичних та інклюзивних робочих колективів.

Міжнародний день червоних кросівок

Щороку 20 травня в Міжнародний день червоних кросівок відзначають рух, присвячений порятунку життів людей з харчовою алергією.

День клінічних випробувань

День клінічних випробувань — це щорічна подія про важливий внесок клінічних випробувань у розвиток медичних досліджень, покращення результатів лікування та пошук нових методів лікування різних захворювань. Відзначається щороку 20 травня.

Європейський день моря

Європейський день моря має за мету привернення уваги європейців до загроз, які перешкоджають нормальному екологічному стану морського середовища (зокрема, забруднення вод, глобальне потепління, несанкціонований вилов риб); залучення суспільства до сприяння зменшенню кількості забруднень та допомоги у подоланні екологічної катастрофи.

Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом

Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом — це щорічна подія, метою якої є підвищення обізнаності про стани аутоімунного артриту та надання підтримки людям, які живуть із цими захворюваннями. Відзначається кожного року 20 травня.

День перекладача жестової мови в Україні

Щорічно 20 травня Україна відзначає професійне свято – День перекладача жестової мови. Подію започаткувало Українське товариство глухих у 2009 році.

Сурдоперекладач навчає людей, що позбавлені слуху, жестовим мовам та передає їм потрібну інформацію (наприклад, новини по телебаченню супроводжуються сурдоперекладом).

День динозавра

День динозаврів — це щорічне свято, яке об’єднує ентузіастів, палеонтологів і любителів динозаврів різного віку. Візначається щороку у третій вівторок травня.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Івана Лучишина (1895−1984), українського публіциста, журналіста, громадсько-політичного діяча (Швейцарія);

130 років від дня народження Реджинальда Джозефа Мітчелла (1895−1937), британського авіаконструктора, який розробив 24 моделі літаків, зокрема і винищувач Supermarine Spitfire;

120 років від дня відкриття в Києві (1905) фунікулера;

120 років від дня народження Михайла Якимовича Мороза (1905−1937), українського письменника, поета

105 років від дня народження Івана Адріяновича Янчишина (Янцишина) (1920–1969), українського громадського активіста, діяча ОУН (США);

100 років від дня народження Олександра Юхимовича Данилова (1925–2000), українського військового диригента, педагога.

Ще цього дня:

1905 - У Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз;

1927 - Американський льотчик Чарльз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 - Засновано Шевченківську премію;

1961 - За створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі;

1980 - На референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади;

2005 - Відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який здобув "Золоту пальмову гілку".

2009 - У фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.

2019 - Відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

2022 - Росія окупувала Маріуполь.

Церковне свято:

20 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Александра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства єлеосвячення і освячення води.

Іменини: Олександр, Олексій.