Інтерфакс-Україна
Події
00:40 20.05.2025

Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

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Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна.

"Путін повторює ті ж самі безглузді вимоги. І ми рахуємо хвилини до того моменту, коли Трамп спробує переконати Україну прийняти їх", - написав Ландсбергіс в Х.

Колишній посол США в Україні (1998-2000 рр,), експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер вважає, що під час двогодинної розмови Володимир Путін "переграв" президента США Дональда Трампа і мир найближчим часом не очікується.

"Іншими словами, ніякого російсько-українського перемир'я зараз немає. Путін може продовжувати війну проти України, затягуючи переговори про припинення вогню та остаточне врегулювання. Схоже, що Путін знову переграв Трампа, в тому числі, підкинувши нереалістичні перспективи масштабної торгівлі", - написав Пайфер в Х в понеділок за результатами перемовин Трампа з Путіним.

Перший міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв (1990-1996 рр) за підсумками перемовин відзначив, що Путін "шикує західних лідерів, тому що це дозволяє йому і його союзникам знову відчути себе сильними". "Для нього приниження демократій настільки ж важливе, як і підкорення України", - написав він в Х.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував допис Козирєва, написавши: "правда".

Економіст, старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вважає, що в результаті перемовин в понеділок Путін перехитрив Трампа ". "Путін може продовжувати вести війну з нульовим ризиком додаткових санкцій з боку Трампа. Трамп врятував Путіна", - пояснив він свою думку в Х.

У той же час президент "Київської школи економіки" (KSE) та ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства у 2019-2020 рр. Тимофій Милованов відзначив, що "Путін і Трамп домовилися продовжити переговори, і нічого більше".

Як повідомлялося, Трамп у понеділок ввечері провів телефонну розмову з Путіним, вона тривала більше двох годин. За словами Трампа. переговори між РФ та Україною розпочнуться негайно. Він також заявив, що РФ хоче вести широкомасштабну торгівлю з США після війни. За словами Путіна, РФ готова працювати над меморандумом про майбутній мирний договір з Україною. Крім того, РФ і Україна повинні знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони, а припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

Трамп мав коротку розмову із Зеленським до дзвінка Путіну.

Джерела:

https://x.com/GLandsbergis/status/1924532910041743618

https://x.com/steven_pifer/status/1924530885975802295

https://x.com/dmtrltvn/status/1924573017754972500

https://x.com/tashecon/status/1924532907823009984

https://x.com/Mylovanov/status/1924575202035319228

Теги: #рф #перемовини #сша

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