Інтерфакс-Україна
Події
23:12 19.05.2025

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

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Українська сторона розглядає можливість включення у списки на обмін з РФ політв'язнів і журналістів, при цьому не підтримує підхід обміну депортованих дітей на військовополонених, повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

"Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі - міняти дітей на військових. Мені здається, що ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. І це несправедливо, і це навіть поза законом війни", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

За його словами, саме по таким принципам зараз працює група на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, разом з представниками Служби безпеки України та всіх розвідок.

Як повідомлялося, 16 травня міністр оборони України та голова української делегації у Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ заявив, що на переговорах обговорили, зокрема питання обміну військовополоненими.

Згодом заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький уточнив, що російська сторона погодилася провести обмін 1000 на 1000. Робота над списками почалася з 16 травня.

Пізніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що українська та російська делегація обговорювали на переговорах у Стамбулі 16 травня.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=GuzRc98ER28

Теги: #обмін #полонені #президент

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