Інтерфакс-Україна
Події
23:06 19.05.2025

Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

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Країни Європи введуть новий пакет сильних санкцій проти РФ, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Пакет Європи буде, і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет безумовно, якщо не буде припинення війню з російської сторони", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

"А що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе", - додав президент України.

За його словами, від санкцій США "дуже сильно залежать, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або в них будуть серйозні економічні виклики".

Джерело: www.youtube.com/watch?v=GuzRc98ER28

Теги: #санкції #рф

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