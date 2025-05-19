Інтерфакс-Україна
Події
22:41 19.05.2025

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

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Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості накладання додаткових санкцій на РФ, якщо та продовжуватиме затягувати війну і висувати нереалістичні умови миру.

"Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

Натомість, за його словами, на початку двосторонньої розмови він підтвердив Трампу, що в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню.

"Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", - написав президент України.

"Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру", - відзначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14261

Теги: #війна #санкції #рф

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