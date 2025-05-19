Інтерфакс-Україна
Події
20:29 19.05.2025

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

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Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп узгодив із президентом України Володимиром Зеленським позиції перед розмовою з Путіним, повідомляє кореспондент The Wall Street Journal Алекс Вард.

"Трамп мав коротку розмову із Зеленським *ДО* дзвінка Путіну, повідомили 2 людини. Один із співрозмовників сказав, що Трамп запитав Зеленського, що йому слід обговорити з Путіним. Зеленський відповів: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч Путін-Зеленський (на якій Трамп міг би бути присутнім), зближення США та України", - дописав він у соцмережі Х у понеділок ввечері.

 

Теги: #трамп #зеленський #сша

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