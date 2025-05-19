Продюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури

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Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres), церемонія вручення відбулася на Каннському кінофестивалі, повідомляє у понеділок Український інститут.

"Володимир Яценко – один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами "Ти - космос", "Дике поле", "Додому", "Атлантида", "Люксембург, Люксембург" та іншими. Цьогоріч він номінований Українським інститутом і став запрошеним учасником програми ProducersOnTheMove від організації European Film Promotion (EFP)", - повідомляється на сторінці інституту у Facebook.

Як повідомляється, нагороду вручив Олів'є Анрар, виконавчий директор CNC (Національний центр кінематографу – ІФ-У).

Орден Мистецтв та Літератури – це одна з найвищих культурних відзнак Франції, відомча нагорода Франції, заснована у 1957 році Міністерством культури. Вона присуджується особам, які відзначилися своїми досягненнями в художній або літературній сфері або вкладом, який вони внесли у поширення мистецтва та літератури у Франції і у світі.