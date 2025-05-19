Продюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури
Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres), церемонія вручення відбулася на Каннському кінофестивалі, повідомляє у понеділок Український інститут.
"Володимир Яценко – один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами "Ти - космос", "Дике поле", "Додому", "Атлантида", "Люксембург, Люксембург" та іншими. Цьогоріч він номінований Українським інститутом і став запрошеним учасником програми ProducersOnTheMove від організації European Film Promotion (EFP)", - повідомляється на сторінці інституту у Facebook.
Як повідомляється, нагороду вручив Олів'є Анрар, виконавчий директор CNC (Національний центр кінематографу – ІФ-У).
Орден Мистецтв та Літератури – це одна з найвищих культурних відзнак Франції, відомча нагорода Франції, заснована у 1957 році Міністерством культури. Вона присуджується особам, які відзначилися своїми досягненнями в художній або літературній сфері або вкладом, який вони внесли у поширення мистецтва та літератури у Франції і у світі.