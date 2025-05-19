Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

У понеділок, близько 15:15, ЗС РФ завдали авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району Харківської області, шпиталізовані 2 мирних мешканки, повідомляє облпрокуратура.

"Отримали поранення дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні. Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).