Інтерфакс-Україна
Події
18:55 19.05.2025

Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

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У понеділок, близько 15:15, ЗС РФ завдали авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району Харківської області, шпиталізовані 2 мирних мешканки, повідомляє облпрокуратура.

"Отримали поранення дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні. Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #авіаудар #харківська_область

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