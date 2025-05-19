Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом США Дональдом Трампом перед телефонною розмовою Володимира Путіна та Трампа, потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз подзвонить Зеленському, повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

"Президенти, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення війни", - вказує ТСН.

Офіційного підтвердження факту розмови поки не має ні з української, ні з американської сторони.

Пізніше про розмову Трампа з Зеленським повідомив CNN.

"Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, повідомляє Офіс президента України. Очікувалося, що Трамп розпочне свою дипломатію в понеділок із дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.