Інтерфакс-Україна
Події
18:00 19.05.2025

Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом США Дональдом Трампом перед телефонною розмовою Володимира Путіна та Трампа, потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз подзвонить Зеленському, повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

"Президенти, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення війни", - вказує ТСН.

Офіційного підтвердження факту розмови поки не має ні з української, ні з американської сторони.

Пізніше про розмову Трампа з Зеленським повідомив CNN.

"Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, повідомляє Офіс президента України. Очікувалося, що Трамп розпочне свою дипломатію в понеділок із дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

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