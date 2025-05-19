Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо України та майбутньої розмови американського лідера із Володимиром Путіним.

"Путін має погодитися на припинення вогню та мирні переговори. Я розмовляв з Дональдом Трампом, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та Джорджею Мелоні про Україну та майбутню телефонну розмову між президентом Трампом і Путіним. Ми хочемо продовжити цей обмін думками сьогодні", - написав Мерц у соцмережі Х у понеділок.

Мелоні також повідомила у соцмережі Х, що пізно вчора ввечері мала телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Дж. Трампом, а також з лідерами Великої Британії Кіром Стармером, Франції Еммануелем Макроном та Німеччини Фрідріхом Мерцем для консультацій перед оголошеною телефонною розмовою, яку президент Трамп проведе у понеділок з Путіним.

"Перш за все, я хотіла би ще раз підтвердити підтримку Італії, разом з європейськими та західними партнерами, зусиль президента Трампа щодо справедливого та міцного миру в Україні, підкресливши важливість негайного та безумовного припинення вогню", - наголосила вона.

Також Мелоні висловила вдячність за готовність, яку вкотре продемонструвала Україна до діалогу, і ще раз висловила сподівання, що "Москва серйозно долучиться до переговорів, що ведуть до миру, шляхом прямих контактів між лідерами".

Макрон вночі теж повідомив про проведення відповідної розмови. Він наголосив, що "Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою".