Інтерфакс-Україна
Події
12:02 19.05.2025

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

2 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо України та майбутньої розмови американського лідера із Володимиром Путіним.

"Путін має погодитися на припинення вогню та мирні переговори. Я розмовляв з Дональдом Трампом, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та Джорджею Мелоні про Україну та майбутню телефонну розмову між президентом Трампом і Путіним. Ми хочемо продовжити цей обмін думками сьогодні", - написав Мерц у соцмережі Х у понеділок.

Мелоні також повідомила у соцмережі Х, що пізно вчора ввечері мала телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Дж. Трампом, а також з лідерами Великої Британії Кіром Стармером, Франції Еммануелем Макроном та Німеччини Фрідріхом Мерцем для консультацій перед оголошеною телефонною розмовою, яку президент Трамп проведе у понеділок з Путіним.

"Перш за все, я хотіла би ще раз підтвердити підтримку Італії, разом з європейськими та західними партнерами, зусиль президента Трампа щодо справедливого та міцного миру в Україні, підкресливши важливість негайного та безумовного припинення вогню", - наголосила вона.

Також Мелоні висловила вдячність за готовність, яку вкотре продемонструвала Україна до діалогу, і ще раз висловила сподівання, що "Москва серйозно долучиться до переговорів, що ведуть до миру, шляхом прямих контактів між лідерами".

Макрон вночі теж повідомив про проведення відповідної розмови. Він наголосив, що "Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою".

Теги: #путін #лідери #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 19.05.2025
Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

01:41 19.05.2025
Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

17:17 18.05.2025
Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

16:53 18.05.2025
Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

19:06 17.05.2025
Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

18:32 17.05.2025
Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

15:39 16.05.2025
Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати

Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати

15:28 16.05.2025
Трамп "може" зателефонувати Путіну, щоб обговорити завершення війни в Україні

Трамп "може" зателефонувати Путіну, щоб обговорити завершення війни в Україні

11:27 16.05.2025
Трамп зустрінеться з Путіним, "щойно вдасться це організувати"

Трамп зустрінеться з Путіним, "щойно вдасться це організувати"

00:16 16.05.2025
Зеленський подякував президенту FIFA за підтримку України та закликав "працювати разом" задля припинення вогню

Зеленський подякував президенту FIFA за підтримку України та закликав "працювати разом" задля припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

ОСТАННЄ

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА