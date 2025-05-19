Інтерфакс-Україна
Події
11:38 19.05.2025

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

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Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

Іспанське національне телебачення (RTE) закликає до обговорення питання про те, чи впливають збройні конфлікти на телеголосування на "Євробаченні".

"Іспанське національне телебачення (RTE) має намір звернутися до Європейської мовної спілки (EBU), організатора пісенного конкурсу "Євробачення", з проханням розпочати дебати щодо телеголосування на конкурсі, щоб оцінити, чи є нинішній метод найбільш доцільним", - йдеться в новині на сайті RTVE.

На думку мовника, на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що церемонія може втратити свою культурну сутність.

Як повідомлялося, ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-те місце. Представниця Іспанії, виконавиця Melody з піснею "ESA DIVA" посіла 24-те місце із 26-ти можливих.

Теги: #євробачення #голосування

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