Інтерфакс-Україна
Події
11:33 19.05.2025

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

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Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення "результативної зустрічі" із делегацією компанії Raytheon — одного з провідних світових виробників озброєнь, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot.

"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном. Головною темою було — посилення захисту українського неба. Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету — захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", - написав Умєров у Facebook.

Він наголосив, що Україна готова інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави. Крім того, розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері — один із українських стратегічних курсів.

"Поглиблення взаємодії з Raytheon — стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим" - наголосив міністр.

Теги: #умєров #patriot_зрк

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