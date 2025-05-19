Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу - Сибіга

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Тиск на РФ має бути посилений, адже Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Україна дивиться вперед, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що натомість Росія абсолютно "зосереджена на минулому", відкидаючи припинення вогню та постійно говорячи про стамбульські зустрічі 2022 року, "намагаючись висувати ті ж абсурдні вимоги, що й три роки тому".

"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", - закликав Сибіга.