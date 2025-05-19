Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

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Українські захисники збили у ніч на понеділок, 19 травня, 41 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти атакували Україну вночі 112-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська та Донецька області.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували Україну вночі 273-ма БПЛА, з яких 88 були збито та 128 локаційно втрачено. У суботу ворог запустив по Україні 62 дрони (36 збито, 6 локаційно втрачені), у п'ятницю – 112 дронів (73 збито, 36 локаційно втрачено) та одну балістичну ракету.