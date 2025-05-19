Інтерфакс-Україна
Події
08:25 19.05.2025

Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

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Володимир Путін вважає, що має суттєві переваги перед сьогоднішньою розмовою з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Путін упевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, які він оголосив частиною Росії (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області).

Це означає, що Путін навряд чи піде на якісь суттєві поступки Трампу під час розмови. Зі свого боку європейські лідери стурбовані тим, що президент США може спробувати нав'язати врегулювання, незважаючи ні на що.

Bloomberg зазначає, що Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, і підтримав пряму розмову з Путіним, щоб укласти угоду. Путін, зі свого боку, не дав жодних ознак того, що він готовий припинити війну. Це підігріло занепокоєння в Києві та інших європейських столицях, що Україна може бути змушена здати ще більше територій.

Дві інші людини, близькі до Кремля, стверджують, що попри всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це необхідно для досягнення його цілей. Крім того, він з оптимізмом дивиться на перспективу подальших санкцій США.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, у п'ятницю під час телефонної розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і глава уряду Британії Кір Стармер намагалися дати зрозуміти Трампу, що Путін водить його в оману. Вони сподіваються, що Трамп зрозуміє, що ризикує виглядати невдахою, якщо нав'яже Україні погану угоду, додав чиновник.

Президент України Володимир Зеленський також був на п'ятничному дзвінку. Глава української держави та його європейські союзники вважали, що Трамп зобов'язався запровадити проти Кремля нові санкції, якщо Путін відмовиться дотримуватися режиму припинення з 12 травня, чого так і не сталося.

Учора в неділю, напередодні дзвінка Путіну, Трамп провів повторний дзвінок із Мерцем, Стармером, Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. За словами прес-секретаря британського прем'єра, лідери обговорили необхідність беззастережного припинення вогню і серйозного ставлення Путіна до переговорів.

Також Bloomberg пише, що впевненість Путіна в перспективах Росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу. За словами європейських чиновників, зазнавши величезних втрат за більш ніж 3 роки війни, РФ не має можливостей для виконання цілей Путіна.

За словами людини, близької до Міноборони в Москві, цей скептицизм поділяють і багато російських військових, які воюють проти України. Зокрема, він розповів, що українські безпілотники зробили для Росії дорогим і неефективним проведення великомасштабних наступів.

Ризик для Путіна полягає в тому, що він перебільшить свої можливості та спонукатиме Трампа виконати свою погрозу щодо запровадження додаткових санкцій, щоб покласти край тому, що президент США назвав "кривавою банею" в Україні.

За словами європейських чиновників, обізнаних із ситуацією, американські чиновники в приватному порядку дали зрозуміти своїм європейським колегам, що Трамп розглядає можливість схвалення законопроєкту про санкції, підготовленого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якщо Росія не піде на поступки. Також він може сказати Путіну, що не може цьому перешкодити.

 

 

Теги: #путін #війна #території

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