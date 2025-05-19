Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Російські війська вночі атакували безпілотниками дві громади Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор продовжував терор Нікопольщини. Застосовував FPV-дрони по Мирівській та Марганецькій громадах. Ніхто не постраждав", - написав він у телеграмі.

За уточненою інформацією, за словами Лисака, через недільну атаку на Грушівську громаду Криворізького району також пошкоджені 7 приватних будинків, 2 авто, мотоблок і мопед. Понівечені лінія електропередач та газогін.

Уночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА, додав глава ОВА.