Інтерфакс-Україна
Події
08:11 19.05.2025

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

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Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Російські війська вночі атакували безпілотниками дві громади Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор продовжував терор Нікопольщини. Застосовував FPV-дрони по Мирівській та Марганецькій громадах. Ніхто не постраждав", - написав він у телеграмі.

За уточненою інформацією, за словами Лисака, через недільну атаку на Грушівську громаду Криворізького району також пошкоджені 7 приватних будинків, 2 авто, мотоблок і мопед. Понівечені лінія електропередач та газогін.

Уночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА, додав глава ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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