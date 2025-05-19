Інтерфакс-Україна
Події
05:46 19.05.2025

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

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Міністерство закордонних справ Франції спростувало втручання у президентські вибори в Румунії, на що натякнув засновник месенджера Telegram Павел Дуров.

"Недавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром перед реальними загрозами втручання, спрямованими проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів до відповідальності та захисту демократії", – зазначає відомство.

У МЗС Франції назвало допис Дурова "абсолютно безпідставним звинуваченням".

У своєму Telegram у неділю Павло Дуров заявив, що "уряд однієї із західноєвропейських країн" звернувся до месенджера з проханням нібито "заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів".

Хоча Дуров прямо не назвав, про яку країну йдеться, він додав у повідомлення емодзі багета, натякаючи на Францію, а також змінив назву Telegram-каналу, який раніше називався на французький манір Pavel Du Rove.

У свою чергу, речник румунського МЗС заявив про ознаки втручання Росії у вибори президента і "вірусну кампанію поширення фейкових новин на Telegram та інших платформах".

У Румунії проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Джерела: https://x.com/francediplo/status/1924129503800127999

https://x.com/PdCMAERO/status/1924124748671340794

Теги: #румунія #вибори #дуров #франція

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