Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

Київ. 19 травня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА – Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Одещині через пустощі з вогнем загинуло двоє хлопчиків", - сказано в телеграмі.

Попередньо, у господарчій споруді діти гралися з вогнем - полум’я спалахнуло миттєво.

"Ми вкотре закликаємо батьків не залишати дітей самих без нагляду, постійно навчати та розповідати їм про правила безпеки!", - наголосили в ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/42887