03:34 19.05.2025
Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС
Київ. 19 травня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА – Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"На Одещині через пустощі з вогнем загинуло двоє хлопчиків", - сказано в телеграмі.
Попередньо, у господарчій споруді діти гралися з вогнем - полум’я спалахнуло миттєво.
"Ми вкотре закликаємо батьків не залишати дітей самих без нагляду, постійно навчати та розповідати їм про правила безпеки!", - наголосили в ДСНС.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/42887