Інтерфакс-Україна
Події
03:33 19.05.2025

Окупанти втратили 151 особу на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в неділю 151-го військового, загалом на напрямку атакували впродовж доби 44 рази, ще триває 4 бої, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, вісім місць укриття, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА.

Загалом на покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру.

Українські захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу. Авіаударів зазнали Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя та Покровськ.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nmb4DicUjDeQotG8oq2RVyH6rLDWiyko1sG8Z7ieFVLrZFWipEtwyJj1eUHuaiYRl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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