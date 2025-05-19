Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимир Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню.

"Новий обмін сьогодні ввечері з президент США разом із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем і Джорджією Мелоні після наших обговорень у Києві, а потім у Тирані. Президент Путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: http://x.com/EmmanuelMacron/status/1924225863391814089