Інтерфакс-Україна
Події
01:41 19.05.2025

Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимир Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню.

"Новий обмін сьогодні ввечері з президент США разом із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем і Джорджією Мелоні після наших обговорень у Києві, а потім у Тирані. Президент Путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: http://x.com/EmmanuelMacron/status/1924225863391814089

Теги: #путін #макрон #вогню #припинення

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