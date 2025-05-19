Інтерфакс-Україна
Події
00:42 19.05.2025

Зеленський про перемогу Дана на президентських виборах: для України важливо мати надійного партнера в особі Румунії

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Президент Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана (Nicușor Dan) з перемогою на президентських виборах в Румунії.

"Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу", - написав він в соцмережі Х.

Президент наголосив, що Україна завжди з великою повагою буде ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку одержала в найважчий період історії.

"Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними", - наголрсив він.

Зеленський розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між двома державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту.

Як повідомлялося, в Румунії пройшов другий тур президентських виборів. Згідно даних румунського Центрвиборчкому, лідирував в них проєвропейський кандидат Нікушор Дан.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1924216496211062829?t=Iokhsaij9KKtiqCF-tpIQA&s=07

Теги: #вітання #румунія #зеленський

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