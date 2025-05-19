Інтерфакс-Україна
Події
00:23 19.05.2025

Президентка Єврокомісії привітала лідера президентських виборів Дана в Румунії

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала лідера президентських виборів в Румунії Нікушора Дана (Nicușor Dan).

"Мої найщиріші вітання Нікушору Дану з перемогою сьогодні ввечері!", - написала вона в соцмережі Х.

Ляєн зазначила, що румунський народ масово прийшов на виборчі дільниці та обрав обіцянку відкритої, процвітаючої Румунії в сильній Європі.

"Разом давайте виконаємо цю обіцянку. З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами", - наголосила президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, Центрвиборчком Румунії (ЦВК) вже отримав дані підрахунку майже 92% голосів на виборах президента, йдеться на офіційному сайті відомства. Лідирує мер Бухареста Нікушор Дан. Загалом, після підрахунку половини протоколів Дан здобуває 54% голосів. Його конкурент - ультраправий політик Джордже Сіміон (George Simion) - отримав 45% голосів.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1924210716506202409

Теги: #вибори #румунія #ляєн

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