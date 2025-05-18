Інтерфакс-Україна
Події
21:40 18.05.2025

Екзитполи прогнозують перемогу в президентських виборах у Румунії проєвропейському кандидату

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Екзитполи прогнозують перемогу в президентських виборах у Румунії проєвропейському кандидату
Фото: https://unsplash.com/

У другому турі президентських виборів у Румунії згідно даних екзитполів перемогу може дістати проєвропейський кандидат Нікушор Дан.

Як передає видання "Європейська правда", другий тур виборів у Румунії оцінюється як історичний та такий, що визначить розвиток країни. За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан. Сіміон виграв перший тур, набравши майже 41% голосів, Дан отримав майже 21%.

Екзит-поли, проведені соціологічними компаніями CURS та Avangarde, свідчать, що Дану вдалося надолужити відставання.

Серед виборців, опитаних на виході з дільниць, 54,1% (CURS) або 54,9% (Avangarde) заявили, що проголосували за Дана, 45,9% або 45,1%, відповідно – за Сіміона. Втім, певна частина опитаних відмовилися відповідати, тож результати реального підрахунку можуть виявитися дещо відмінними.

Зазначається, що компанія Avangarde, яка дає вищі показники Дана, оприлюднила свіжіші дані, проаналізовані станом на 20:00, (дані CURS – на 19:00). Повідомлялося, що у вечірній час на дільницях було більше молоді, яка схильна підтримувати проєвропейського кандидата.

Також важливо, що близько 15% голосів на цих виборах, як очікується, надійдуть з дільниць за кордоном, де явка виявилася безпрецедентно високою. Закордонні дільниці не були охоплені екзит-полами. Саме це голосування, як очікується, буде вирішальним.

Як повідомлялося, голосування на президентських виборах розпочалося в Румунії о 7:00 в неділю, у другому турі беруть участь представник правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон та чинний мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан, які набрали найбільше голосів під час першого туру 4 травня.

 

Теги: #румунія #вибори #екзітпол

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