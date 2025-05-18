Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

Спецпредставник президента США Стів Віткофф очікує, що президент США Дональд Трамп в понеділок матиме "успішну" телефонну розмову з Володимиром Путіним, повідомляє ABC News.

Віткофф наголосив, що, на його думку, ця розмова "матиме велике значення для визначення того, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори".

"Я вірю, що президент матиме успішну телефонну розмову з... з Володимиром Путіним. Вони знають одне одного. Президент сповнений рішучості щось зробити тут... якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе", - заявив він.