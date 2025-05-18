Інтерфакс-Україна
Події
16:47 18.05.2025

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

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Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

Держава-агресор Росія з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

"Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії", – зазначає ГУР в телеграмі у неділю.

Управління нагадало, що дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тис. км.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп анонсував на понеділок, 19 травня, серію телефонних розмов з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни.

Теги: #балістична_ракета #гур_мо #рф

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