Україна оголосила відбір 4 незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Міністерство економіки України оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" – національного оператора залізничного транспорту.

Згідно із повідомленням на сайті міністерства, документи подаються з 19 травня до вечора 17 червня 2025 року, до проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search.

Зазначається, що після отримання заявок буде проведена оцінка поданих документів від кандидатів, співбесіди з ними кадровим агентством, визначення та формування короткого списку кандидатів, які далі вже зі співбесідами розгляне Номінаційний комітет для визначення переможців.

"Укрзалізниця", згідно з інформації Мінекономіки, забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Наглядова рада "Укрзалізниці" складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.