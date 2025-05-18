Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська зустрінуться з папою римським Львом XІV на аудієнції в Римі.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації в Римі.

“Після меси відбудеться Аудієнція Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Льва XІV”, – повідомили в делегації.

Зеленський стане першим іноземним лідером, з ким зустрінеться папа після офіційного вступу на посаду.

Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали інтронізацію Папи Римського. Повідомлялося, що Зеленський привітався із віце-президентом США Джей ді Венсом. Це стало їх першою зустріччю після візиту Зеленського до Вашингтона у лютому.