Інтерфакс-Україна
Події
14:28 18.05.2025

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

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Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська зустрінуться з папою римським Львом XІV на аудієнції в Римі.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації в Римі.

“Після меси відбудеться Аудієнція Президента України  Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Льва XІV”, – повідомили в делегації.

Зеленський стане першим іноземним лідером, з ким зустрінеться папа після офіційного вступу на посаду.

Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали інтронізацію Папи Римського. Повідомлялося, що Зеленський привітався із віце-президентом США Джей ді Венсом. Це стало їх першою зустріччю після візиту Зеленського до Вашингтона у лютому.

Теги: #папа_лев #зеленський

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