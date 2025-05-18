Інтерфакс-Україна
Події
11:57 18.05.2025

Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

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Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

День пам'яті жертв політичних репресій та роковини депортації кримських татар нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння, заявив президент України Володимир Зеленський.

"81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім", - відзначив Зеленський у повідомленні в телеграм-каналі.

Україна шанує пам’ять усіх жертв депортації, цього геноциду кримськотатарського народу, наголосив президент.

"Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають", - підкреслив він.

Теги: #кримські_татари #депортація #політичні_репресії #зеленський

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