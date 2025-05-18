Інтерфакс-Україна
Події
11:04 18.05.2025

Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

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Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться
Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна у неділю відзначає День пам'яті жертв політичних репресій та роковини депортації кримських татар і має не допустити повторення таких злочинів, відзначає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні саме той день, коли потрібно сказати: "Ми пам’ятаємо і ніколи не забудемо". Але сьогодні також день, щоб сказати, що ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини більше не повторяться. І ми переможемо", - написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

Він нагадав, що 81 рік тому понад 200 тис кримських татар були депортовані до Середньої Азії, майже половина з них загинула.

"Сьогоднішня Росія продовжує сталінську політику геноциду щодо кримських татар. Окупація Кримського півострова у 2014 році, а також масові репресії, обшуки, свавільні затримання та заборона Меджлісу фактично виселили корінне населення з батьківщини. Як і вісім десятиліть тому. Але як кримські татари пережили радянський режим і повернулися на батьківщину, так вони переживуть режим Путіна і колись повернуться в український Крим. Сьогодні наші народи разом захищають від російської агресії. Крим це Україна", - відзначив Сибіга.

Теги: #політичні_репресії #сибіга

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