Інтерфакс-Україна
Події
08:46 18.05.2025

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

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Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС
Фото: https://www.facebook.com

Унаслідок масованої нічної атаки на Київську область загинула жінка, ще троє осіб, серед яких дитина, дістали поранення, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії", — йдеться в повідомленні ДСНС у Facebook у неділю вранці.

Унаслідок удару по Обухівському району частково зруйновано житловий будинок: загинула жінка 1997 р.н., поранено трьох осіб — 1966, 1964 р.н. та дитину 2019 р.н.

Також пошкоджено скління в одній з багатоповерхівок, виникла пожежа в гаражному кооперативі.

На Фастівщині зруйновано складську та господарську будівлі, а також сталося загоряння на території медичного центру площею 5 тис. кв. м.

До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників і 17 одиниць техніки. Роботи тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється.

 

 

Теги: #атака_бпла_рф #київська

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