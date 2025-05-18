Інтерфакс-Україна
Події
08:31 18.05.2025

Херсонщину протягом доби атакували дронами, артилерією та авіацією: поранено 8 людей

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Херсонщину протягом доби атакували дронами, артилерією та авіацією: поранено 8 людей

Протягом доби з 06:00 17 травня по 06:00 18 травня під російськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Херсонщини, внаслідок атак поранено 8 людей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська завдали ударів по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні оселі, станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін і приватний автомобіль.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", — написав Прокудін у Telegram у неділю вранці.

 

 

Теги: #наслідки #херсонщина #атака

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