Херсонщину протягом доби атакували дронами, артилерією та авіацією: поранено 8 людей

Протягом доби з 06:00 17 травня по 06:00 18 травня під російськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Херсонщини, внаслідок атак поранено 8 людей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська завдали ударів по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні оселі, станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін і приватний автомобіль.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", — написав Прокудін у Telegram у неділю вранці.