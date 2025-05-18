18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1180 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1180 RUSSIAN AGRESSION

18 травня в Україні відзначають Всесвітній День пам’яті жертв СНІДу, Міжнародний день музеїв, День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944), День боротьби за права кримськотатарського народу, День резервіста.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Всесвітній День пам’яті жертв СНІДу

Проводиться за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Метою Дня пам’яті є нагадування про серйозність хвороби, залучення суспільства до завчасної терапії ВІЛ-інфекції, наголошення на важливості приділення уваги профілактичним заходам вірусу імунодефіциту людини та необхідного догляду за хворими.

Міжнародний день музеїв

18 травня світ відзначає Міжнародний день музеїв. Заснований у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв. Зараз подію святкують понад 150 країн. З 1992 року щорічно обирають певну тему, відповідно до якої організовують заходи, котрі можуть тривати до місяця.

День пам’яті жертв політичних репресій

Відзначається щорічно в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України від 21.05.2007 р. № 431/2007

"Великий терор" був розгорнутий на території Радянського Союзу у 1937 за ініціативи Сталіна та усієї керівної верхівки радянської влади. Унаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв’язки, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.

У травні 2007 р. Віктор Ющенко – чинний на той час президент України – видав указ у зв’язку з сімдесятою річницею подій "Великого терору". В документі йшла мова про впровадження у нашій країні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку, третьої неділі травня.

Як стверджують вчені історики, за період масових репресій на території Української Радянської Соціалістичної Республіки було засуджено близько 200 тисяч людей, а понад 150 000 осіб було розстріляно. Звільнення отримало менше 1000.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944)

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 р. № 792-VIII.

Радянська влада звинувачувала кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів тому немає. Тож, начебто через державну зраду, Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби.

День боротьби за права кримськотатарського народу

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 16.05.2014 р. № 472/2014.

16-го травня 2014-го року "Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України - кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю встановити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щорічно 18 травня", - підписано відповідний Указ президента України.

День резервіста України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 19.04.2019 р. № 154/2019, щоб вшанувати важливу роль у резервістів в Україні та подякувати їм за готовність захищати країну.

Резервісти - це громадяни, які перебувають на військовому обліку, є військовозобов'язаними та визнані придатними для служби в армії. В Україні є три види резерву: оперативний, мобілізаційний і громадський.

Оперативний резерв - це колишні військовослужбовці та власники військових спеціальностей. У військовий час ними укомплектують бойові підрозділи.

Мобілізаційний резерв - це військовозобов'язані без відповідного досвіду та освіти, але придатні до комплектування військових частин після відповідної підготовки.

Громадський резерв - це всі інші військовозобов'язані, які не мають вікових і фізичних обмежень для комплектування Збройних сил у військовий період.

Цього дня народилися:

81 рік від початку (1944) депортації кримськотатарського народу – насильницького виселення комуністичним тоталітарним режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму;

175 років від дня народження Олівера Ґевісайда (1850–1925), британського вченого, інженера, математика, фізика;

75 років від дня народження Гарніка Ашотовича Хачатряна (1950), українського скульптора.

Ще цього дня:

1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд;

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною;

1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар;

1944 — У Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан;

1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;

1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр;

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю;

1980 — Відкрили Івано-Франківський художній музей;

1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд;

1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)

1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа;

1996 — У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м;

1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд);

1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

1999 — Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні;

2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Церковне свято:

День пам'яті мученика Феодота

Феодот, Текуса, Фаїна, Клавдія, Матрона, Юлія, Олександра і Євфрасія жили в Анкірі (нині Туреччина) в III столітті. Всі вони були християнами і проповідували християнську віру.

Коли римська влада почала гоніння проти перших християн, то він приймав у себе гнаних віруючих - вони жили у нього, потай проводили літургії. Водночас на суд до правителя Анкіри привели сімох немолодих християнок - Текусу, Фаїну, Клавдію, Матрону, Юлію, Олександру та Євфрасію. Їх намагалися змусити зректися віри, але не змогли зламати їхню волю навіть після тортур. І тоді всіх сімох засудили до страти. Феодот, побачивши уві сні старшу Текусу, поховав мучениць, але сам був схоплений і також страчений.

Іменини: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія.