У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

Британська поліція заарештувала другу особу у зв’язку з серією підпалів об’єктів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у північному Лондоні, повідомляє Reuters.

"У суботу поліція повідомила, що 26-річного чоловіка було затримано в лондонському аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя. Поліція зазначила, що затримання пов’язане з тими самими інцидентами, що стосуються об’єктів, пов’язаних зі Стармером", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки, його затримали та заарештували 13 травня.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-police-make-second-arrest-connection-with-fires-linked-pm-starmer-2025-05-17/