Рішуча підтримка України — сьогодні, завтра і кожен день — прем’єр Канади Карні після зустрічі із Зеленським

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Римі, за підсумками якої підтвердив незмінну підтримку України з боку Канади.

"Сьогодні я зустрівся з ZelenskyyUA (Володимиром Зеленським - ІФ-У) і підкреслив рішучу підтримку Канади для України — сьогодні, завтра і кожен день, поки не буде справжньої свободи, миру та безпеки для всіх українців", – написав Карні у своєму дописі на платформі X.

Він також зазначив, що Росія повинна погодитися на припинення вогню та мирні переговори, наголосивши: "Нічого про Україну без України".

Джерело: https://x.com/markjcarney/status/1923872208679481766?s=46