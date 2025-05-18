Інтерфакс-Україна
Події
05:50 18.05.2025

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

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Унаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київської області загинула 28-річна жінка, ще троє людей дістали поранення, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка", — написав він в Телеграм у неділю.

Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. За словами Калашника, їх доставили до лікарні, стан постраждалих — середньої тяжкості.

У результаті обстрілу сталося часткове руйнування приватного будинку, у розташованому поруч багатоповерховому житловому будинку пошкоджено вікна.

Також у Фастівському районі зафіксовано пожежу на території комбікормового заводу.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5452

Теги: #атака #київська #наслідки

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