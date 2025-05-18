Глядачі України на "Євробаченні-2025" поставили найвищі бали Литві, Норвегії та Латвії

Глядачі України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" поставили найвищі бали учасникам зі Литви, Норвегії та Латвії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray.

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Глядачі України віддали 12 балів Литві, 10 балів - Норвегії, 8 балів - Латвії, 7 балів - Італії, 6 балів - Австрії, 5 балів - Германії, 4 бали - Швеції, 3 бали - Польщі, 2 бали - Естонії та 1 бал - Ізраїлю.

Водночас Україна отримала 12 балів від глядачів із Чехії, Ізраїлю, Польщі, а також 10 балів від Грузії, Португалії і Іспанії.

Як повідомлялося, національне журі Україна на "Євробачення-2025" віддало 12 балів Німеччині, 10 балів - Великій Британії, 8 балів - Італії, 7 балів - Швейцарії, 6 балів - Латвії, 5 балів - Естонії, 4 бали - Португалії, 3 бали - Люксембургу, 2 бали - Ізраїлю та 1 бал - Австрії.