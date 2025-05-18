Інтерфакс-Україна
Події
01:59 18.05.2025

Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що українська та російська сторони готують документи, які можуть стати підґрунтям для подальших переговорів щодо припинення вогню.

В інтерв’ю CBS News Рубіо зазначив, що в результаті телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим він обговорив питання того, що Росія підготує документ, в якому буде викладено умови РФ для припинення вогню в Україні.

"Він пояснив мені, що вони збираються заздалегідь підготувати документ, що окреслює їхні вимоги до припинення вогню, що потім призведе до більш широких переговорів. Так що, очевидно, українська сторона працюватиме над власною пропозицією, і, сподіваюся, вона скоро з’явиться", — сказав держсекретар.

"І якщо це станеться, і пропозиція, яка надходить з російської сторони і — і з цього приводу, з української сторони, є пропозиціями, які є серйозними і життєздатними, то був реальний прогрес, і ми можемо працювати з цим", — додав він.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-face-the-nation-transcript-5-18-2025/

Теги: #рф #пропозиції #сша

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