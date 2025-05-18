Рубіо вважає, що Ватикан може стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною - ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати майданчиком для мирних переговорів між Росією та Україною, це він сказав журналістам у Римі після поновлення пропозиції Святого Престолу сприяти мирному врегулюванню конфлікту, повідомляє Associated Press.

"Я б не назвав це посередництвом, але це, безумовно, — я думаю, що це місце, куди було б комфортно звернутися обом сторонам", — зазначив Рубіо перед зустріччю з кардиналом Маттео Дзуппі, уповноваженим Ватикану з питань України.

Як повідомляє видання, за словами Рубіо, під час перемовин із представниками Святого Престолу обговорюватимуться потенційні шляхи участі Ватикану, статус переговорів, оновлення ситуації та подальші кроки.

Джерело: https://apnews.com/article/vatican-russia-ukraine-peace-pope-rubio-us-95f185bc251ac2dde54200f9495a0ad9