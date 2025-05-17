Інтерфакс-Україна
Події
23:21 17.05.2025

На Покровському напрямку було знешкоджено 372 окупанти - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в суботу 372 особи особового складу, з них 228 - безповоротно, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили самохідну артилерійську систему, сім автомобілів, 27 мотоциклів, міномет та 15 БпЛА; також пошкодили ще одну самохідну артилерійську установку", - йдеться в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку, від початку цієї доби, атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24364

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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