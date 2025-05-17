Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

Гурт Ziferblat зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Український гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray виступив під 7-м номером.

"Європа, дякую дуже за вашу підтримку. Слава Україні!", - сказав після виступу лідер гурту Даниїл Лещинський.

Як повідомлялося, дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі "Євробачення-2024" закликав до миру і свободи для України.

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