Інтерфакс-Україна
Події
22:54 17.05.2025

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

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Гурт Ziferblat зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Український гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray виступив під 7-м номером.

"Європа, дякую дуже за вашу підтримку. Слава Україні!", - сказав після виступу лідер гурту Даниїл Лещинський.

Як повідомлялося, дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі "Євробачення-2024" закликав до миру і свободи для України.

Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі фіналу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста.

Соліст українського гурту Kalush Orchestra зі сцени фіналу "Євробачення-2022" закликав міжнародну спільноту допомогти Маріуполю.

Теги: #євробачення

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