Інтерфакс-Україна
Події
22:28 17.05.2025

"Європейська Солідарність" обговорить на фракції ініціативу Гончаренка про іншу форму для ТЦК – Геращенко

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"Європейська Солідарність" (ЄС) не ініціювала ніяких законопроєктів і ідей щодо введення окремої форми для представників територіальних центрів комплектування (ТЦК), це ініціатива окремого члена фракції Олексія Гончаренка, заявила співголова фракції ЄС Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність не обговорювала таких ідей на фракції і не поділяє цих ініціатив. Це була ініціатива окремого депутата, про яку ми дізналися в соцмережах і плануємо обговорити її на фракції", – написала вона в соцмережі X в суботу.

За її словами, кожен депутат має право законодавчої ініціативи і право на звернення до інших органів влади, й у своїй діяльності посилається на виборців, які звертаються з проблемами і пропозиціями, в тому числі, щодо вдосконалення процесу мобілізації.

Геращенко наголосила, що мобілізація, попри всю складність цього процесу, є невідʼємною і важливою складовою воєнного часу, а ТЦК є частиною ЗСУ і нерідко там працюють військові, які через травми і поранення повернулися з фронту і тепер виконують інші задачі.

В той же час вона додала, що нерідко депутати отримують скарги на дії окремих представників ТЦК, коли мобілізація відбувається із застосуванням насильства і порушенням закону, що дискредитує роботу центрів.

На її думку, буде правильно провести з цього приводу серйозну дискусію на комітеті нацбезпеки із запрошенням уповноваженої з захисту прав військових, і фракція буде це ініціювати.

Як повідомлялося, Гончаренко вранці у суботу заявив, що "ТЦК не мають носити піксель", та звернувся з депутатським зверненням до Кабінету міністрів та Міноборони для розробки та заміни військової форми для працівників ТЦК.

Ця ініціатива депутата викликала резонанс, у тому числі критику з боку військових, однако ввечері Гончаренко ще раз підтвердив свою позицію.

Джерело: https://x.com/IrynaGerashche2/status/1923764903132676144

https://web.telegram.org/k/#@oleksiihoncharenko

Теги: #тцк #дискусія #форма

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