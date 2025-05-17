Інтерфакс-Україна
Події
22:02 17.05.2025

Зеленський у Римі обговорив із президенткою Швейцарії підтримку України та припинення вогню

1 хв читати
Зеленський у Римі обговорив із президенткою Швейцарії підтримку України та припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, сторони обговорили продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію та гуманітарні ініціативи, повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава української держави подякував Швейцарії за допомогу, зокрема за гуманітарну підтримку та укриття для українських шкіл.

"Дякуємо також за гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, – за укриття для наших шкіл, для наших дітей. Дякуємо за цю допомогу", –зазначив Зеленський.

У центрі переговорів були питання припинення вогню, гуманітарного розмінування, реалізації шкільного харчування та продовольчої безпеки. Окремо лідери обговорили участь швейцарських компаній у відбудові України.

Зеленський також поінформував президентку про переговори в Стамбулі, наголосивши на важливості координації з США та збереженні єдності для досягнення першого кроку до завершення війни – повного та безумовного припинення вогню.

 

 

Теги: #рим #зустріч #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 17.05.2025
Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

19:56 17.05.2025
Зеленський прем'єр-міністру Канади: Ми думаємо, що Путін боїться прямих переговорів

Зеленський прем'єр-міністру Канади: Ми думаємо, що Путін боїться прямих переговорів

17:12 17.05.2025
Літак Зеленського прибув до Рима

Літак Зеленського прибув до Рима

15:28 17.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

13:58 17.05.2025
Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

22:14 16.05.2025
Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

20:31 16.05.2025
Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

20:51 15.05.2025
США розглянуть можливість зустрічі Трампа і Путіна за результатами переговорів у Стамбулі – Рубіо

США розглянуть можливість зустрічі Трампа і Путіна за результатами переговорів у Стамбулі – Рубіо

09:56 15.05.2025
Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

00:25 15.05.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо та сенатором Гремом

Сибіга провів зустріч з Рубіо та сенатором Гремом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

Зеленський прем'єр-міністру Канади: Ми думаємо, що Путін боїться прямих переговорів

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Літак Зеленського прибув до Рима

ОСТАННЄ

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

"Європейська Солідарність" обговорить на фракції ініціативу Гончаренка про іншу форму для ТЦК – Геращенко

Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Лева XIV

Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

Німецька компанія Rheinmetall і американська Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

Держсекретар США на зустрічі у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА