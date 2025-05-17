Зеленський у Римі обговорив із президенткою Швейцарії підтримку України та припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, сторони обговорили продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію та гуманітарні ініціативи, повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава української держави подякував Швейцарії за допомогу, зокрема за гуманітарну підтримку та укриття для українських шкіл.

"Дякуємо також за гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, – за укриття для наших шкіл, для наших дітей. Дякуємо за цю допомогу", –зазначив Зеленський.

У центрі переговорів були питання припинення вогню, гуманітарного розмінування, реалізації шкільного харчування та продовольчої безпеки. Окремо лідери обговорили участь швейцарських компаній у відбудові України.

Зеленський також поінформував президентку про переговори в Стамбулі, наголосивши на важливості координації з США та збереженні єдності для досягнення першого кроку до завершення війни – повного та безумовного припинення вогню.