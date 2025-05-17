Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Одна людина загинула, ще вісім дістали поранення внаслідок обстрілів Донецької області, що сталися ранком суботи, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: вбили 27-річну жінку, пошкодили крамницю", — написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, унаслідок удару ворожим безпілотником по цивільному автомобілю в Андріївській громаді поранень зазнали п’ятеро людей, зокрема одна неповнолітня особа.

Крім того, ще двох людей поранено в Покровську, одну — в Мирнограді.

"Вся Донеччина — під постійними обстрілами. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" — закликав Філашкін.