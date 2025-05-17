Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що під час переговорів у Стамбулі прозвучали погрози на адресу української сторони з боку одного з керівників російської делегації.

"Був моторошний момент, коли росіяни, як повідомляється, погрожували своїм співрозмовникам, як гангстери. "Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких", — сказав Мединський. Росія готова воювати вічно", — написав Кислиця на своїй сторінці в соцмережі Х.

До свого допису Кислиця також прикріпив посилання на публікацію, в якій наголошується, що ця ситуація має для нього особисте значення — його 23-річний племінник Макс загинув у 2022 році, борючись проти російських військ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.