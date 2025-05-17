Інтерфакс-Україна
Події
19:35 17.05.2025

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

1 хв читати
Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що під час переговорів у Стамбулі прозвучали погрози на адресу української сторони з боку одного з керівників російської делегації.

"Був моторошний момент, коли росіяни, як повідомляється, погрожували своїм співрозмовникам, як гангстери. "Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких", — сказав Мединський. Росія готова воювати вічно", — написав Кислиця на своїй сторінці в соцмережі Х.

До свого допису Кислиця також прикріпив посилання на публікацію, в якій наголошується, що ця ситуація має для нього особисте значення — його 23-річний племінник Макс загинув у 2022 році, борючись проти російських військ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.

 

 

Теги: #погрози #туреччина #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 17.05.2025
Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

14:01 17.05.2025
Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

07:25 17.05.2025
Путін міняє командувачів сухопутних військ РФ – ISW

Путін міняє командувачів сухопутних військ РФ – ISW

06:37 17.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:44 15.05.2025
У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

22:25 15.05.2025
Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

21:21 15.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

20:49 15.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

20:23 15.05.2025
Журналісти продовжують очікувати на делегації біля палацу Долмабахче

Журналісти продовжують очікувати на делегації біля палацу Долмабахче

19:46 15.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

ВАЖЛИВЕ

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Літак Зеленського прибув до Рима

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

ОСТАННЄ

Держсекретар США на зустрічі у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Літак Зеленського прибув до Рима

Австралія вимагає гуманного ставлення до засудженого "фіктивним судом" військовополоненого Дженкінса

Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення миру в Україні

Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА