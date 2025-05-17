Інтерфакс-Україна
Події
18:41 17.05.2025

Держсекретар США на зустрічі у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни

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Державний секретар США Марко Рубіо у суботу зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном (Parolin), архієпископом Полом Річардом Галлахером (Gallagher) та кардиналом Маттео Дзуппі (Zuppi) напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV та серед інших тем обговорив припинення російсько-української війни.

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни", – зазначив Рубіо у соцмережі X.

Паролін напередодні повідомив, що Папа Римський Лев XIV готовий надати Ватикан як місце зустрічей України та РФ після того, як стамбульські переговори продемонстрували свою неефективність. Відомо також, що Рубіо у суботу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Перед цим повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини. Літак українського президента у суботу вдень вже прибув до Риму.

Як відомо, новим Папою Римським 8 травня став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV. Він увійшов в історію як перший Папа Римський з американським громадянством.

Теги: #рубіо #ватикан

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