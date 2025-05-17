Інтерфакс-Україна
Події
17:23 17.05.2025

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

1 хв читати
СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб, повідомляє СБУ в суботу.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і можуть бути передані РФ.

Крім того, СБУ разом з МОЗ та усіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Як повідомлялося, домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Теги: #обмін_полоненими #підготовка #сбу #1000_на_1000

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 17.05.2025
Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

10:18 17.05.2025
Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

13:12 15.05.2025
Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

16:46 14.05.2025
СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

16:27 13.05.2025
СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

18:08 03.05.2025
Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

18:52 19.04.2025
Клименко: Серед звільнених з полону РФ військових 77 представників системи МВС, старшому з них буде 61 рік, молодшому - 20

Клименко: Серед звільнених з полону РФ військових 77 представників системи МВС, старшому з них буде 61 рік, молодшому - 20

18:13 19.04.2025
Україна повернула з російського полону 277 бійців -Зеленський

Україна повернула з російського полону 277 бійців -Зеленський

11:36 15.04.2025
Тривалість базової підготовки для окремих категорій військовослужбовців зменшено до 1 місяця із 1 травня

Тривалість базової підготовки для окремих категорій військовослужбовців зменшено до 1 місяця із 1 травня

18:56 31.03.2025
Енергетики готують електромережі до грозового періоду

Енергетики готують електромережі до грозового періоду

ВАЖЛИВЕ

Літак Зеленського прибув до Рима

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

ОСТАННЄ

У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

Літак Зеленського прибув до Рима

Австралія вимагає гуманного ставлення до засудженого "фіктивним судом" військовополоненого Дженкінса

Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення миру в Україні

Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

У Києві виступили зі спільною дипломатичною заявою до Міжнародного дня протидії гомофобії, біфобії та трансфобії

Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА