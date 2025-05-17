СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб, повідомляє СБУ в суботу.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і можуть бути передані РФ.

Крім того, СБУ разом з МОЗ та усіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Як повідомлялося, домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.