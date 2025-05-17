Інтерфакс-Україна
Події
15:51 17.05.2025

Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

1 хв читати
Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

Голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі висловив обурення атакою РФ по мирних жителях Білопілля на Сумщині.

"Ми обурені російською атакою на Суми, що сталася лише за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав він у мережі Х у суботу.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми: загинуло 9 людей, семеро - отримали травми.

Теги: #білопілля #реакція #ламмі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 17.05.2025
Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

13:41 17.05.2025
Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

12:52 17.05.2025
Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

11:42 17.05.2025
Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

11:12 17.05.2025
Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

11:09 17.05.2025
Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

10:44 17.05.2025
Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

09:24 17.05.2025
У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

01:47 17.05.2025
Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

14:14 15.05.2025
У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

ВАЖЛИВЕ

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

ОСТАННЄ

Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

У Києві виступили зі спільною дипломатичною заявою до Міжнародного дня протидії гомофобії, біфобії та трансфобії

Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Літак Зеленського приземлився в Жешуві, але через годину планується виліт до Риму

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА