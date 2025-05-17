Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

Голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі висловив обурення атакою РФ по мирних жителях Білопілля на Сумщині.

"Ми обурені російською атакою на Суми, що сталася лише за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав він у мережі Х у суботу.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми: загинуло 9 людей, семеро - отримали травми.