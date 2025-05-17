Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

Абсолютна більшість опитаних українців (74%) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов, більшість (53%) - вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним, повідомляє у суботу Соціологічна група "Рейтинг" результати свого опитування.

За результатами загальнонаціонального опитування дорослого населення України на тему перемовин, що відбулися в Туреччині, "попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, опитані вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а президент Зеленський може (47%) в них брати участь, навіть за відсутності путіна".

На думку українців, "основні причини відсутності путіна на переговорах - це небажання завершувати війну (54%) і страх (22%)".

За результатами опитування рівень довіри до президента Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

Опитування проведено 16 травня 2025 р. за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів . Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).