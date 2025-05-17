Інтерфакс-Україна
Події
14:57 17.05.2025

Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

2 хв читати
Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

Абсолютна більшість опитаних українців (74%) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов, більшість (53%) - вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним, повідомляє у суботу Соціологічна група "Рейтинг" результати свого опитування.

За результатами загальнонаціонального опитування дорослого населення України на тему перемовин, що відбулися в Туреччині, "попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, опитані вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а президент Зеленський може (47%) в них брати участь, навіть за відсутності путіна".

На думку українців, "основні причини відсутності путіна на переговорах - це небажання завершувати війну (54%) і страх (22%)".

За результатами опитування рівень довіри до президента Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

Опитування проведено 16 травня 2025 р. за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів . Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95). 

Теги: #перемиря #рейтинг #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 14.05.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

11:23 14.05.2025
КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

10:35 14.05.2025
КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

02:01 14.05.2025
Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

13:12 12.05.2025
Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

08:52 11.05.2025
Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

22:21 10.05.2025
ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

16:37 10.05.2025
Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

ВАЖЛИВЕ

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

ОСТАННЄ

Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

У Києві виступили зі спільною дипломатичною заявою до Міжнародного дня протидії гомофобії, біфобії та трансфобії

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

Літак Зеленського приземлився в Жешуві, але через годину планується виліт до Риму

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА