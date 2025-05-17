Інтерфакс-Україна
Події
12:20 17.05.2025

Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

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Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" вилетів об 11:53 суботи зі столиці Албанії Тирани в напрямку польського аеродрому Жешув-Ясьонка, куди має прибути о 13:26, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

При цьому невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

"AirNav" повідомляє також про запланований пізніше на суботу рейс президентського літака з Жешува до столиці Італії Риму.

У п'ятницю в Тирані за участі президента України Володимира Зеленського відбувся саміт Європейської політичної спільноти, який зібрав понад 40 лідерів країн.

Теги: #жешув #літак #зеленський

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