Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" вилетів об 11:53 суботи зі столиці Албанії Тирани в напрямку польського аеродрому Жешув-Ясьонка, куди має прибути о 13:26, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

При цьому невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

"AirNav" повідомляє також про запланований пізніше на суботу рейс президентського літака з Жешува до столиці Італії Риму.

У п'ятницю в Тирані за участі президента України Володимира Зеленського відбувся саміт Європейської політичної спільноти, який зібрав понад 40 лідерів країн.