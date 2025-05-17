Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Фото: ДСНС

Семеро людей отримали травми внаслідок удару російського дрона по автобусу на території Білопільської громади Сумської області у суботу вранці, повідомили в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ворог наніс удар по рейсовому автобусу на території Білопільської громади… Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу. За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло 9 людей, ще 7 – травмовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми. Раніше повідомляли про дев'ятьох загиблих і п'ятьох поранених, які були госпіталізовані.